Covid: Costa, blocco risarcimenti a famiglie medici deceduti? Fiducioso di poter contribuire a dare risposta positiva

- Il sottosegretario di Stato al ministero della Salute, Andrea Costa, intervenuto in diretta a Tgcom24, a proposito del blocco dei risarcimenti per le famiglie dei medici scomparsi per colpa del Covid-19, ha dichiarato: "Credo che la politica si debba assumere la responsabilità in questo di dare delle risposte. È fuori dubbio, che soprattutto durante la prima fase di lotta alla pandemia, il nostro personale sanitario si è trovato ad affrontare e a combattere un nemico sconosciuto senza neanche talvolta avere i mezzi necessari per poterlo affrontare. Quindi, aldilà di quello che è accaduto in Senato, proprio settimana prossima inizierà un altro percorso alla Camera di conversione a un altro decreto, che seguirò io come governo". L'esponente dell'esecutivo ha concluso: "Confido di riuscire a dare una risposta a queste famiglie perché credo che rientri in un'assunzione di responsabilità che la politica deve assolutamente prendersi. Sono fiducioso di poter contribuire a dare una risposta positiva".(Rin)