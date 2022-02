Ucraina: ministro Difesa Regno Unito, invasione russa è “molto probabile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia è “molto probabile”. Lo ha detto il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace, parlando al quotidiano “Sunday Times”. Il ministro ha paragonato gli sforzi dei Paesi occidentali per scongiurare un’aggressione russa a Kiev a una forma di “appeasement”. “Può darsi che Putin spegnerà i suoi carri armati e andremo tutti a casa ma c’è il sentore di Monaco nell’aria”, ha dichiarato. Il riferimento è alla conferenza di Monaco del 1938, i cui omonimi accordi aprirono all’annessione dei Sudeti da parte della Germania nazista, nella convinzione, rivelatasi errata, che quella fosse una soluzione di compromesso utile alla pace in Europa. A detta di Wallace, la presenza militare russa ai confini dell’Ucraina è tale che Mosca potrebbe “lanciare un’offensiva in ogni momento”. (segue) (Rel)