Ucraina: ministro Difesa Regno Unito, invasione russa è “molto probabile” (2)

- Il ministro ha escluso un’evacuazione simile a quella verificatasi l’anno scorso in Afghanistan dopo la caduta di Kabul in mani talebane. “La Russia ha Forze armate formidabili che avrebbero capacità di difesa e antiaeree. I talebani avevano molte cose ma non questo. Qualsiasi forza che compia un’invasione chiuderebbe lo spazio aereo” e pertanto non si ripeteranno le medesime scene, ha detto. “Credo sia importante dire che la prossimità e le dimensioni delle manovre russe comporta il rischio di un’invasione, il che sarebbe rischioso per le vostre famiglie. Se volete prendere una precauzione, dovreste andarvene”, ha affermato il ministro, rivolgendosi ai connazionali ancora in Ucraina. (Rel)