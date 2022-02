Ucraina: cancelliere presidenziale polacco, invasione russa ha data incerta ma è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha data incerta ma è possibile. Lo ha detto all’emittente “Polsat News” Andrzej Dera, membro della cancelleria del presidente polacco, Andrzej Duda. “Nessuno sa con esattezza quanti potranno essere i rifugiati ma se ci sarà la guerra e le persone scapperanno, occorre prenderle in carico”, ha dichiarato. Il cancelliere presidenziale ha confermato che alle regioni della Polonia sono state date 48 ore per fare una lista di edifici e strutture che possono essere riconvertite in caso di attacco russo, allo scopo di ospitare i rifugiati. “Da molte settimane al ministero dell’Interno si riunisce un gruppo che sta analizzando gli eventi della crisi in Ucraina”, ha riferito il viceministro dell’Interno, Blazej Pobozy. (Vap)