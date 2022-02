Spagna: elezioni Castiglia e Leon, alle 14 partecipazione del 34,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle elezioni regionali di oggi in Castiglia e Leon era del 34,7 per cento alle 14 , 2 punti in meno rispetto a quelle del 2019, quando si era attestata al 36,8 per cento. La diminuzione è generalizzata in tutte le province tranne Soria (+0,07 per cento rispetto al 2019) e Valladolid (+0,05 per cento). La provincia di Avila guida il calo (-5,75 per cento), seguita da Zamora (-5,43), Segovia (-4,11), Leon (-3,02), Palencia (-2,43), Salamanca (-2,33) e Burgos (-0,57). (Spm)