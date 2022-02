Milano: De Corato, venerdì scorso 134 identificati in via Lecco, bisogna dare daspo e chiudere locali coinvolti in risse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La zona di via Lecco è ormai fuori controllo. Le continue risse fuori dai locali, le aggressioni, la presenza di babygang composte perlopiù da nordafricani che spadroneggiano nel quartiere e terrorizzano i residenti sono una realtà da tempo che il centrosinistra non vuole affrontare". Lo afferma in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato, commentando i controlli dei carabinieri nelle zone della movida, con 134 identificati solo venerdì sera nella zona di via Lecco. "Via Lecco è nota per i locali lgbt davanti ai quali, spesso, accade di tutto. Bisogna procedere con i Daspo per i frequentatori responsabili di risse e aggressioni e chiudere – anche a lungo – i locali coinvolti. Non può esserci tolleranza in una zona ormai allo sbando. Per quanto riguarda invece le babygang a Milano bisogna fare come il Prefetto di Padova e mapparle. Una mappatura che va poi diffusa in tutti i Comandi e le caserme di Polizia e Carabinieri, in modo da consentire interventi puntuali ed efficaci", conclude De Corato.(Com)