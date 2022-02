Repubblica Ceca: ministero Esteri reitera avvertimento contro viaggi in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Praga ha di nuovo avvertito i cechi a non viaggiare in Ucraina a causa della situazione tesa al confine con la Russia. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. Il dicastero ha ribadito inoltre l’invito ai connazionali che sono ancora in territorio ucraino a lasciarlo al più presto. Se desiderano usare voli commerciali, devono farlo il prima possibile, per evitare il rischio di limitazioni o sospensioni al trasporto aereo. Gli ultimi familiari del personale diplomatico ceco all’ambasciata a Kiev lasceranno il Paese entro stasera. Attualmente, la missione diplomatica ceca nella capitale ucraina conta ancora 29 persone. (Vap)