Ucraina: segretaria Osce, missione di monitoraggio in Ucraina continua a lavorare

- La missione di monitoraggio speciale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) in Ucraina continuerà a lavorare senza interruzioni. Lo ha dichiarato la segretaria generale dell’Osce, Helga Maria Schmid. “Sono molto grata per il lavoro eccezionale della missione”, ha scritto in un messaggio su Twitter, aggiungendo che essa “continuerà a svolgere il suo mandato, senza interruzione”. Vladislav Berdichevskij, deputato del consiglio nazionale dell’autoproclamata repubblica popolare di Donetsk (Dpr), ha riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" che i membri del personale dell’Osce originari di Stati Uniti, Regno Unito e Danimarca hanno lasciato la missione di monitoraggio a Donetsk. Fonti “Telegram” e un filmato trasmesso dall’emittente “Russia Today” hanno rivelato in precedenza che l'Osce starebbe rimuovendo il suo personale dagli uffici della missione. A quanto emergerebbe dal video, un convoglio dell'Osce è partito dalla Dpr in direzione dei territori controllati dalle autorità di Kiev, composto da sei veicoli, uno dei quali con un rimorchio. Il filmato, viene specificato, risale alle 10:50 circa (ora di Mosca). Il numero di mezzi è insolito perché è superiore a quello della consueta rotazione compiuta dall’Osce, dalla quale non sono arrivate conferme. (segue) (Geb)