Ucraina: segretaria Osce, missione di monitoraggio in Ucraina continua a lavorare (2)

- A queste indiscrezioni la Russia ha risposto che il ritiro di membri del personale della missione di monitoraggio dell’Osce in Ucraina solleva "serie preoccupazioni". “La missione viene deliberatamente trascinata in una psicosi militaristica forzata da Washington e usata come strumento per una possibile provocazione”, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Mosca richiama l’Osce a impedire i tentativi di manipolazione della missione speciale di monitoraggio. “In condizioni di tensione acuita artificialmente in Ucraina, le attività della missione sono più necessarie che mai”, ha continuato Zakharova. (Geb)