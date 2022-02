Università: con risoluzione maggioranza si cambia test già nel 2022 per accesso a medicina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota prosegue: "Revisioniamo il percorso senza più il test di medicina ma con un percorso più forte e consapevole, fornendo gratuitamente corsi Mooc, esercitazioni online e corsi online fruibili su piattaforme nazionali ed in presenza. Si tratta di una serie di interventi che possono essere realizzati in breve tempo per offrire una chiara risposta alle esigenze dei nostri ragazzi e rendere davvero accessibile, sotto ogni aspetto, le carriere universitarie a numero chiuso". (Com)