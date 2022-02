Algeria: sessione insediamento nuovi senatori entro il 24 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio della nazione, la Camera alta del parlamento algerino, organizzerà entro il 24 febbraio la sessione plenaria per insediare i nuovi membri, eletti e nominati, e convalidare ufficialmente il nuovo mandato. La seduta è in programma entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati finali del ballottaggio e sarà incentrata sul rinnovo a medio termine dei membri della camera alta del Parlamento. Giovedì scorso, 10 febbraio, la Corte costituzionale ha pronunciato il suo verdetto in merito ai risultati finali delle elezioni del 5 febbraio: la sessione del Consiglio dovrà quindi tenersi entro due settimane, ovvero entro il 24 febbraio prossimo. Ai 68 nuovi eletti del Senato vanno aggiunto un terzo di senatori di nomina presidenziale. Restano da coprire ben 35 seggi tra personalità nazionali e competenze in campo scientifico, professionale, economico e sociale, come previsto dall'articolo 121 della Costituzione del primo novembre 2020. Una fonte vicina al Consiglio della nazione ha riferito al quotidiano “Le Soir” che il capo dello Stato non è obbligato a colmare tutti i seggi vacanti. Vale la pena ricordare che il Consiglio della Nazione è composto da 174 seggi, la metà dei quali si rinnova ogni tre anni per un mandato di sei anni. Di questi, due terzi sono eletti dai membri delle Assemblee popolari dei wilaya (le province) e dalle Assemblee popolari comunali in 58 collegi elettorali. I candidati devono avere almeno trentacinque anni e devono provenire essi stessi da queste assemblee. Il restante terzo (58 seggi) è nominato dal presidente della Repubblica tra le competenze scientifiche, culturali, professionali, economiche e sociali del Paese. Durante le elezioni organizzate il 5 febbraio, è stata eletta la metà dei 116 membri eletti, ovvero 58 membri oltre ad altri 10 membri delle dieci nuove wilaya risultanti da una recente riforma amministrativa. Fino allo scorso anno il numero totale dei membri del Consiglio della nazione era infatti 144, con 96 eletti e 48 nominati. L'aumento da 48 a 58 wilaya, ufficializzato alla fine del 2020, porta il numero dei membri eletti da 96 a 116 e quello dei membri nominati da 48 a 58.(Ala)