Filippine: sondaggio presidenziali, Marcos Jr. allunga il passo sui rivali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferdinand Marcos Junior, figlio dell’ex presidente Marcos, ha aumentato il margine di favore in vista delle elezioni presidenziali delle Filippine, in agenda il 9 maggio. Secondo un sondaggio realizzato da Pulse Asia, Marcos Jr ha ottenuto il 60 per cento dei consensi, ben 44 punti percentuali in più rispetto a quelli attribuiti all'attuale vice presidente Leni Robredo, si tratta di un incremento di undici punti rispetto ai numeri registrati un mese fa dalla stessa impresa di sondaggi. A dicembre, Marcos guidava i sondaggi con un 53 per cento dei favori contro il 20 per cento di Robredo. L'ex campione di boxe, Manny Pacquiao, raccoglie oggi l'8 per cento dei favori, appaiato al sindaco di Manila, Francisco Domagoso. Quanto alla vicepresidenza, che nelle Filippine viene eletta separatamente, si conferma in testa Sara Duterte-Carpio, figlia del presidente Rodrigo Duterte, con 21 punti percentuali sul presidente del Senato, Vicente Sotto. (segue) (Fim)