© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la campagna vaccinale, invece, i numeri sono pressoché in linea con quelli di ieri: si conferma il superamento della quota di 13 milioni di somministrazioni totali e di 3,7 milioni di terze dosi a copertura del 77 per cento della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono 141 mila i bambini che hanno ricevuto la prima dose. (Rer)