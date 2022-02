Milano: da domani il Consiglio comunale torna a riunirsi in presenza a Palazzo Marino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani dalle ore 16:30, le consigliere e i consiglieri comunali di Milano tornano a riunirsi in presenza a Palazzo Marino. Dopo la parentesi in videoconferenza - dodici sedute tra il 10 gennaio e il 10 febbraio - le norme e le condizioni sanitarie generali permettono la ripresa delle attività in Aula. "Un sollievo - commenta la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi -, sia per quello che sembra un graduale ritorno alla vita normale di tutti sia per il rientro in Aula, cuore del dibattito politico cittadino. Sono contenta e spero che non ci sia in futuro l'esigenza di riunirsi a distanza, perché il lavoro e il dibattito inevitabilmente ne risentono. Ad ogni modo, per superare le criticità emerse in questi mesi, grazie anche al supporto del Siad, il Consiglio si è dotato di una piattaforma informatica che permetterà di riunirsi in modalità mista, da casa e in Aula, con un nuovo e più efficace sistema di voto e di condivisione dei documenti. In Aula non ci sarà bisogno di usare tablet o auricolari e chi è a casa avrà gli stessi strumenti di lavoro di chi è in presenza". In questi giorni le consigliere e i consiglieri hanno seguito un breve corso in Aula per conoscere la nuova piattaforma. Adesso i capigruppo, insieme alla Presidente, stabiliranno in quali condizioni, come e con quali criteri le consigliere e i consiglieri potranno collegarsi da casa facendo ricorso al nuovo sistema. (Com)