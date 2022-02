Libia: atteso a Tripoli un corteo militare a sostegno di Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale la tensione a Tripoli per il possibile arrivo in città di un corteo militare composto da 3.000 veicoli a sostegno del premier designato, Fathi Bashagha. Fonti stampa indicano che la colonna di mezzi è diretta in Piazza dei martiri, luogo simbolo della capitale, in quella che sembra essere una dimostrazione di forza. In precedenza, colonne di mezzi a sostegno del premier in carica, Abdulhamid Dabaiba, erano entrate nella capitale provenendo dalle regioni occidentali e da Misurata, la “città-Stato” a est di Tripoli sede delle milizie considerate più forte del Paese. Sia Dabaiba che Bashagha sono entrambi originari di Misurata. Ahmed al Ruwaiti, consigliere politico di Bashagha, ha detto ad “Agenzia Nova” che non ci saranno scontri tra le due parti. “Quando sarà il momento, il passaggio di consegne sarà pacifico, con un ritiro graduale di Dabaiba”, ha detto Al Ruwaiti. Egli ha aggiunto che l'arrivo del corteo delle forze che sostengono Bashagha "è un tentativo di stabilire la pace e ricordare a tutti le forze in campo". (segue) (Lit)