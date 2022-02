Libia: atteso a Tripoli un corteo militare a sostegno di Bashagha (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 10 febbraio, il Parlamento ha esautorato Dabaiba eleggendo l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, influente politico dell'ovest con buone entrature anche in Cirenaica, come nuovo premier designato. La votazione è avvenuta all’unanimità e per acclamazione alla presenza di 147 deputati sui 162 considerati attivi dalla presidenza del parlamento. Tuttavia, vi sono ancora molte incertezze sulle modalità del voto e sui prossimi sviluppi. Secondo la road map del Parlamento, il nuovo governo dovrebbe rimanere in carica per almeno 14 mesi, il tempo di approvare la costituzione e andare alle urne. Da parte sua, il primo ministro Dabaiba non intende farsi da parte, ritiene “una farsa” la votazione di Tobruk e chiede di andare alle elezioni molto prima, approssimativamente a metà giugno. (segue) (Lit)