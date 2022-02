Ucraina: ministro Difesa Regno Unito annulla vacanza di famiglia per crisi russo-ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha annullato una vacanza con la famiglia alla luce della crisi tra Russia e Ucraina. “Essendo tornato presto da Mosca sabato e poiché sono preoccupato dal peggioramento della situazione in Ucraina, ho annullato un lungo weekend pianificato all’estero con la mia famiglia”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. Secondo quanto ha evidenziato l’emittente “Sky News”, quella di Wallace potrebbe essere interpretata come una stilettata all’ex ministro degli Esteri di Londra, Dominic Raab. L’anno scorso, durante la crisi in Afghanistan e l’ascesa al potere dei talebani, Raab era stato molto criticato per essere rimasto in vacanza sull’isola di Creta. (Rel)