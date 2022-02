Edilizia: M5s, Lega chiarisca, vuole affossare superbonus come Giorgetti? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del M5s concludono: "A questo punto è ancora più urgente che il ministro Franco e il presidente Draghi informino il Parlamento sulle loro reali intenzioni rispetto al superbonus, ammettendo innanzitutto che la nostra misura ha poco o nulla a che vedere con le frodi registrate dall'Agenzia delle entrate e dalle Fiamme gialle, dal momento che i dati parlano del 3 per cento del totale delle truffe. Nessuna tolleranza per le frodi, ma è arrivato il momento di dire a famiglie, lavoratori e imprese se si vuole andare avanti seriamente o meno". (Com)