Medio Oriente: delegazione dell’Ue esprime preoccupazione per tensioni a Sheikh Jarrah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell'Unione europea per i palestinesi si dice "preoccupata" per gli scontri avvenuti ieri e oggi nel quartiere Sheikh Jarrah, a Gerusalemme est. Le violenze sono scoppiate dopo che la casa di una famiglia ebrea è stata presa di mira da un presunto attacco con una bomba incendiaria venerdì notte, mentre questa mattina il deputato israeliano di estrema destra, Itamar Ben Gvir, membro del Partito sionista religioso, ha istituito un suo "ufficio parlamentare" nel quartiere. “C'è preoccupazione per gli sviluppi in corso a Sheikh Jarrah, Gerusalemme est, con violenti scontri che hanno portato a numerosi feriti e arresti. Gli episodi di violenza dei coloni, le provocazioni irresponsabili e altri atti escalation in quest'area sensibile non fanno altro che alimentare ulteriori tensioni e devono cessare", si legge in un tweet della delegazione dell'Ue. (Res)