Brasile: sondaggio presidenziali, per Lula oltre il 70 per cento di possibilità di vittoria

- L'x presidente del Brasile, Inacio Luiz Lula da Silva, si conferma come il principale aspirante alla successione di Jair Bolsonaro, alle elezioni del prossimo ottobre. Una ricerca realizzata dall'istituto Eurasia per la rivista "Esame" segnala che il leader del Partito del lavoro (Pt) ha il 70 per cento delle possibilità di vincere, mentre il capo di Stato uscente non avrebbe più del 20 per cento di possibilità di arrivare a un eventuale ballottaggio. "Prevedere l'esito delle elezioni con otto mesi di anticipo è molto difficile, ma tutte le principali previsioni elettorali e i modelli attuali indicano Lula che il favorito per la vittoria, con il 70 per cento delle possibilità, anche se la sua vittoria non può dirsi una conclusione inevitabile", si legge nel rapporto Eurasia. (Brb)