Rifiuti: Ama-Tgr Lazio, oggi raccolte 150 tonnellate di materiali nei municipi pari (2)

- In alcune postazioni, i cittadini hanno anche potuto conferire ai "volontari del riuso" di associazioni, cooperative sociali e organizzazioni del Terzo settore, con le quali l'azienda ha siglato specifici protocolli d'intesa libri usati (esclusi testi scolastici ed enciclopedie), ausili o protesi sanitarie vecchie biciclette vecchi cellulari e tablet (purché ancora funzionanti). Un ulteriore sforzo finalizzato ad un sempre maggiore e progressivo investimento nell'economia circolare. A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori, tutte le operazioni di raccolta si sono svolte anche con il supporto della polizia locale di Roma Capitale, con accessi scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento. "Il tuo quartiere non è una discarica" tornerà domenica 20 marzo nei municipi dispari. (Com)