Libia: premier Dabaiba, “ampio sostegno popolare alle elezioni, nessuna propaga”

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, ha accolto con favore “l’ampia mobilitazione popolare a sostegno delle elezioni e contro proponga” dello status quo. In un messaggio pubblicato su Facebook, il capo del governo “ad interim” ha ringraziato coloro che sono scesi in piazza nei giorni scorsi per chiedere lo scioglimento della Camera dei rappresentanti di Tobruk, eletta nel 2014, e di andare elezioni. “Il treno elettorale è partito e non si fermerà se non con un'autorità legittima eletta”, ha scritto Dabaiba su Facebook. Giovedì 11 febbraio, il Parlamento ha esautorato Dabaiba eleggendo l’ex ministro dell’Interno Fathi Bashagha, influente politico originario della “città-Stato” di Misurata, come nuovo premier designato. La controversa votazione è avvenuta all’unanimità e per acclamazione alla presenza di 147 deputati sui 162 considerati attivi dalla presidenza del parlamento. Secondo la road map del Parlamento, il nuovo governo dovrebbe rimanere in carica per almeno 14 mesi, il tempo di approvare la costituzione e andare alle urne. Dabaiba, da parte sua, ritiene illegittima la votazione di Tobruk e chiede di andare alle elezioni molto prima, approssimativamente a metà giugno. (Res)