Agroalimentare: Coldiretti Lazio, pronte denunce per frenare speculazioni su prezzo latte

- Coldiretti Lazio è pronta a presentare le prime denunce contro pratiche sleali per tutelare il lavoro delle stalle di fronte alle speculazioni sul prezzo del latte che colpiscono allevatori e consumatori. Lo riferisce la federazione in una nota. Una situazione che riguarda anche altri settori della filiera con agricoltori strozzati dai costi di produzione: dal latte alla zootecnia, dal florovivaismo all'ortofrutta. Pertanto il presidente della Coldiretti Lazio, David Granieri, annuncia l’avvio di una task force contro le pratiche sleali dopo la pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale. “Stiamo affrontando la questione - spiega Granieri - e raccogliendo tutti gli elementi necessari per procedere con le denunce”. Azioni legali che riguarderanno la violazione legata al mancato riconoscimento dei costi di produzione prevista dal decreto legislativo in attuazione della direttiva Ue sulle pratiche commerciali sleali. (segue) (Com)