Agroalimentare: Coldiretti Lazio, pronte denunce per frenare speculazioni su prezzo latte (2)

- “Non si può aspettare oltre – sottolinea Granieri - per fermare la speculazione in atto sul prezzo del latte alla stalla che costringe gli allevatori a lavorare sottocosto per l’esplosione dei costi energetici e dell’alimentazione”. Il comparto zootecnico del Lazio, che offre lavoro a più di 20 mila dipendenti, conta oltre un milione di capi che rappresentano circa il 5 per cento del dato nazionale con una presenza dell’86 per cento di ovini, caprini, bovini e oltre il 5 per cento di bufalini. Un patrimonio che negli ultimi anni ha subito un ridimensionamento del 3 per cento. “Un settore che produce ogni anno in Italia oltre 12 milioni - aggiunge il presidente di Coldiretti Lazio - di tonnellate di litri di latte di mucca. Non possiamo permetterci di metterlo a rischio. Dobbiamo salvaguardare uno dei comparti chiave dell’agroalimentare italiano e laziale. Quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado”. (segue) (Com)