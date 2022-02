Agroalimentare: Coldiretti Lazio, pronte denunce per frenare speculazioni su prezzo latte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati della Coldiretti "nel Lazio registriamo già una preoccupante diminuzione di aziende. Solo negli ultimi anni se ne contano 300 in meno. Una situazione che potrebbe peggiorare a causa della pandemia e dell’aumento delle materie prime, che vanno dal 50 per cento fino al 150 per cento per gli agricoltori. Un’impennata dei prezzi che si ripercuote a cascata sui bilanci delle imprese agricole strozzate dagli aumenti, che non sono minimamente compensati da prezzi di vendita adeguati". (Com)