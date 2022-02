Energia: Salvini, governo ha dovere di intervenire contro caro bollette questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Bollette luce e gas, il governo ha il dovere di intervenire questa settimana, con almeno 5 miliardi, per aiutare famiglie, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori a superare gli incredibili aumenti dell’energia. Aumentare la produzione, l’estrazione e l’importazione di gas è altresì un dovere non più rinviabile in nome di no ideologici. L’Italia prima di tutto”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)