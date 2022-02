Edilizia: Gasparri (FI), confermare bonus anche contro ignoranza grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- I bonus per l’edilizia "vanno difesi sia dagli speculatori, che vanno individuati e puniti, sia dagli ignoranti. I grillini anche quando hanno affrontato temi di grande interesse lo hanno fatto con approssimazione e ignoranza. L'incompetenza grillina è uno dei problemi evidenti della società italiana. Per non parlare poi delle vicende giudiziarie che riguardano i rapporti tra Grillo e gli armatori, tra Grillo e i parlamentari sollecitati all'attenzione su questo o quell’emendamento, tra la Casaleggio associati e alcune aziende che l’hanno sostenuta e che però avevano dei temi presenti nel dibattito parlamentare". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. "C'è quindi un'operazione trasparenza che va fatta sia sul superbonus, sia sulle galassie grilline - continua il parlamentare in una nota -. I Cinque stelle sono travolti dalla loro incompetenza, dal fatto di essersi affidati a regole talmente astruse che finiscono poi nelle mani della magistratura, ma il loro unico problema è il terzo mandato. Gente come la Taverna ed altri personaggi politicamente irrilevanti hanno solo il problema di rimanere in parlamento per avere un reddito che fuori non troverebbero mai, non avendo peraltro nessuna attitudine e competenza specifica. I grillini hanno insomma guastato anche le cose positive". (segue) (Com)