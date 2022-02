Edilizia: Gasparri (FI), confermare bonus anche contro ignoranza grillina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gasparri aggiunge: "I bonus per l’edilizia vanno difesi e confermati, con regole che tutelino le imprese e che però consentano di combattere le truffe. Se uno mette al governo i Fraccaro non può che produrre disastri. I grillini sono il male dell’Italia. Per fortuna in modo democratico verranno ridimensionati ed estromessi in buona parte dal Parlamento dove hanno portato soltanto incompetenza e danni. Il terzo mandato lo faranno sulle spiagge". (Com)