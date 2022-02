Yemen: rapiti cinque lavoratori Onu nel sud, sospetti su Al Qaeda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque lavoratori delle Nazioni Unite sono stati rapiti nello Yemen meridionale, probabilmente da militanti di Al Qaeda nella Penisola arabica (Aqap). “Siamo a conoscenza di questo caso ma per ovvi motivi non possiamo commentare", ha detto il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stephane Dujarric. I funzionari - quattro yemeniti e un cittadino straniero - sono stati rapiti nella provincia meridionale di Abyan venerdì 11 febbraio e portati in un luogo sconosciuto. Fonti tribali yemenite hanno riferito alla stampa internazionale che i rapitori hanno chiesto un riscatto e il rilascio di alcuni militanti imprigionati dal governo riconosciuto a livello internazionale. Da parte sua, il governo ha confermato che i lavoratori del Dipartimento per la sicurezza delle Nazioni Unite sono stati sequestrati da uomini armati sconosciuti, senza però fornire ulteriori dettagli. I rapimenti sono frequenti nello Yemen, dove tribù armate e militanti legati ad Al Qaeda prendono ostaggi per scambiarli con prigionieri o denaro contante. Aqap è stata a lungo considerata la filiale più pericolosa della rete terroristica globale di Al Qaeda e ha tentato di sferrare attacchi anche negli Stati Uniti. Lo Yemen è stato travolto dalla guerra civile dal 2014, quando i ribelli sciiti del gruppo Ansar Allah, meglio noti come Houthi, hanno preso il controllo della capitale Sana’a e di gran parte del nord del Paese, costringendo il governo riconosciuto a livello internazionale a fuggire nel sud e poi in Arabia Saudita. Una coalizione araba guidata da Riad è entrata in guerra nel marzo 2015, sostenuta dagli Stati Uniti, per cercare di riportare al potere il presidente Abed Rabbo Mansour Hadi. (Res)