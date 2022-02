Edilizia: Cirielli (Fd'I) su superbonus, Giorgetti vuole togliere risorse al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il superbonus "il governo vuole cambiare le carte in tavola e ne è portavoce il ministro per lo Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, col suo appello privo di logica economica e a danno di un settore, quello edilizio - da sempre trainante dell'economia nel Mezzogiorno - che nella stragrande maggioranza dei casi è sano e da' da mangiare a decine di miglia di famiglie. Giorgetti vorrebbe far naufragare questa misura in favore di un ritorno di una politica industriale per il nord Italia, che col superbonus non c'entra assolutamente nulla". Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. "Il superbonus, fondamentale per la nostra economia reale, soprattutto per quella meridionale - prosegue il parlamentare in una nota - nel caso va migliorato non affossato perché permette di recuperare il nostro patrimonio urbanistico, non solo per la sua bellezza ma anche e soprattutto per le conseguenze positive sull'impatto ambientale e la sicurezza antisismica. Da tempo i grandi gruppi finanziari premono per modificare lo strumento, per escludere le piccole e medie imprese edili. Non riuscendoci, parlano tramite il loro portavoce nel governo". (Com)