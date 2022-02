Pesca: Federpesca-Coldiretti, Cisoa è scatola vuota a carico imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione della Cisoa agricola al settore della pesca che aveva l'obiettivo di garantire finalmente un ammortizzatore sociale strutturato anche a questo settore si è dimostrato in realtà una scatola vuota a causa dell'esclusione dei vari periodi di fermo pesca dalle causali. E’ quanto affermano Federpesca e Impresapesca Coldiretti nel denunciare la sostanziale inutilità dello strumento introdotto dalla legge di Bilancio per il 2022. Le imprese - denunciano Federpesca e Impresapesca Coldiretti in una nota - sono gravate di ulteriori costi, ma nulla in concreto cambia per il sostegno al reddito dei lavoratori. Peraltro la contribuzione, in assenza di previsioni ad hoc, è calcolata sulla base dell’aliquota dovuta per gli operai agricoli ed è a carico delle imprese a partire da questo mese. E’ fondamentale - concludono Federpesca e Impresapesca Coldiretti - convocare immediatamente il tavolo di confronto richiesto dalle parti sociali con ministero del Lavoro ed Inps al fine di definire tutti gli aspetti ancora mancanti per una vera e giusta applicazione della Cisoa al settore della pesca tanto per le imprese quanto per i lavoratori.(Com)