Energia: Egitto, al via domani la quinta edizione della conferenza petrolifera Egyps

- Il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi inaugurerà domani, lunedì 14 febbraio, la Conferenza internazionale del settore oil & gas Egyps 2022, giunta ormai alla sua quinta edizione. Intitolato "Nord Africa e Mediterraneo. Fornire bisogni energetici di domani", l’evento si terrà dal 14 al 16 febbraio sotto lo slogan “Nord Africa e Mediterraneo. Garantire l'approvvigionamento energetico”. E’ prevista un'ampia partecipazione internazionale con 11 ministri del petrolio e dell'energia di diversi Paesi, 19 capi delle principali compagnie petrolifere ed energetiche internazionali, otto leader di importanti organizzazioni internazionali come i cartelli petroliferi Opec e Oapec, l’Agenzia internazionale per l'energia, l'East Mediterranean Gas Forum, l’Unione per il Mediterraneo, il World Energy Forum e l’Osservatorio Mediterraneo dell'Energia. La quinta edizione di Egyps, secondo gli organizzatori, vedrà circa 26 mila partecipanti, 25 compagnie petrolifere internazionali e locali, 73 tavole rotonde, 260 relatori, oltre 1.900 rappresentanti di aziende, più di 450 aziende espositrici e 7 padiglioni internazionali della mostra che accompagna la conferenza. E’ inoltre prevista l’assegnazione di premi per le ricerche le innovazioni nel campo del petrolio e del gas e alle personalità femminili più illustri di questo settore. "L'industria petrolifera e del gas in Egitto aspira ad attirare sempre più investimenti globali e locali”, ha detto il ministro del Petrolio egiziano, Tarek El Mollah. “Il presidente Al Sisi vuole aprire la conferenza ogni anno, inviando un chiaro messaggio sul sostegno dello Stato egiziano al settore energetico, che aumenta la fiducia degli investitori”, ha aggiunto El Molla, aggiungendo che l'Egitto inizierà a coordinarsi e a comunicare con tutte le parti regionali e internazionali per il Vertice mondiale sul clima (Cop27), che quest'anno si terrà a Sharm el Sheikh. (Cae)