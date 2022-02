Terremoto: assessore Lazio, riaperto impianto sportivo comunale a Cittareale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ha riaperto l'impianto sportivo del Comune di Cittareale, in provincia di Rieti, colpito dal sisma del 2016. "Una bella giornata non soltanto di sport ma un momento di condivisione e di festa per un'intera comunità. Una riapertura resa possibile grazie a un finanziamento con un contributo di 500 mila euro che ha riguardato anche la ristrutturazione degli spogliatoi dell'impianto", spiega in una nota l'assessore alle Politiche per la Ricostruzione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino. "L'intervento ha permesso il ripristino della funzionalità del campo sportivo di Cittareale che nel periodo dell'emergenza successivo al sisma del 2016 era stato utilizzato come campo base per assistere la popolazione - aggiunge -. Nell'ambito delle attività del soggetto attuatore dell'emergenza come Regione Lazio abbiamo inserito questo intervento di ripristino della funzionalità del campo sportivo adeguandone anche le dimensioni per la futura omologazione. Interventi come questo si inseriscono in una più ampia strategia che, come Regione, stiamo portando avanti per restituire fiducia e nuove opportunità a un territorio gravemente colpito dal terremoto. Continuiamo a lavorare su questa strada e lo faremo anche grazie ai fondi del Pnrr sisma con l'obiettivo di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini del reatino".(Com)