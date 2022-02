Germania: Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto presidente federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto presidente federale della Germania. Lo ha reso noto l’emittente “Ard”. Il candidato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), dei Verdi e del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha ricevuto 1.045 voti. Max Otte, candidato di Alternativa per la Germania (AfD), ha ottenuto 140 voti, mentre il candidato della Sinistra, Gerhard Trabert, ne ha ricevuti 96. Al quarto posto c’è la candidata degli Elettori liberi (Fw), Stefanie Gebauer, con 58 voti. Steinmeier, in carica dal 19 marzo 2017 e il cui mandato terminerà il 18 marzo prossimo, era dato favorito per un secondo mandato. Il capo di Stato uscente poteva infatti contare sui voti della maggioranza di governo, nonché sul sostegno di Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), all'opposizione. (segue) (Geb)