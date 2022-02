Covid: Speranza, situazione migliora ma c'è ancora bisogno di cautela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è bisogno ancora di un elemento di cautela poiché non siamo ancora usciti dalla pandemia, tuttavia la situazione ora va molto meglio. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi alla trasmissione "In mezz'ora in più" in onda su "Rai3". "La variante Omicron ha provocato un'ondata di casi senza precedenti che non si sono trasformati in ospedalizzazioni con lo stesso rapporto di proporzione che c'era prima, e questo grazie a una campagna di vaccinazione straordinaria che ci ha messo nelle condizioni di reggere. Oggi stiamo piegando la curva sostanzialmente senza aver dovuto far pagare alle persone il prezzo di chiusure come in passato e questo non era scontato come dimostrano i casi di altri Paesi come Germania, Austria e Olanda. Ora bisogna insistere ancora su questa strada", ha detto Speranza. (Rin)