Milano: evento musicale abusivo in un capannone ad Assago, intervenuti polizia e carabinieri

- Le forze dell’ordine milanesi sono intervenute oggi ad Assago (Mi), dove, sin dalle prime ore della giornata, è stata rilevata l’organizzazione di un evento musicale abusivo in un capannone in disuso in via Idiomi 13. I carabinieri della Compagnia Corsico e i poliziotti della Digos della Questura dì Milano hanno riscontrato la presenza, all’interno dell’area dell’azienda, di alcune decine di auto, furgoni e camper e, nelle aree limitrofe, di circa 80 macchine, mentre dall’interno proseguiva la diffusione di musica ad alto volume. Sin da subito è stato inibito l'arrivo di ulteriori partecipanti e, dalle ore 09 circa, è stata avviata, ad opera degli equipaggi della polizia e dell’Arma dei carabinieri, una capillare attività di controllo dei veicoli presenti e delle persone che lasciano la struttura, tuttora in corso. Il questore ha anche disposto l'invio di un corposo dispositivo di ordine pubblico, coordinato da funzionari, che garantisca una cornice di sicurezza a tutta l'attività in atto. Al momento si sta registrando un deflusso lento ma costante, che ha già portato all’identificazione di circa 150 persone. (Com)