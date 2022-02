Scuola: Pittoni (Lega), riattivare abilitazione a insegnamento per più categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Centinaia di migliaia di docenti sono da quasi un decennio confinati nelle graduatorie per le supplenze in quanto privi di abilitazione. Vanno quindi riattivati e resi strutturali i percorsi formativi abilitanti all'insegnamento (Pas) e promossi corsi per la specializzazione di chi ha tre anni di esperienza sul campo nel sostegno ad alunni con disabilità. Attualmente, infatti, non è specializzato oltre un terzo degli insegnanti che si occupano di tali ragazzi". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a palazzo Madama, che precisa anche le figure alle quali è rivolta la sua proposta sui percorsi abilitanti: "Docenti precari non abilitati che insegnano nella scuola statale (seconda fascia Gps), nelle paritarie (per carenza di docenti forniti di abilitazione) e nei centri IeFP, con almeno tre annualità di servizio; docenti di ruolo, cosiddetti "ingabbiati", cui è sottratta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento per una classe di concorso diversa e/o per un diverso grado di istruzione pur possedendo il titolo di studio idoneo (il conseguimento dell'abilitazione è condizione imprescindibile per partecipare alla mobilità professionale prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria); dottori e dottorandi di ricerca, cui va riconosciuto il valore esperienziale del percorso di dottorato, ribadendo parallelamente l'importanza di frequentare e superare uno specifico percorso formativo dedicato all'insegnamento nella scuola secondaria". (Com)