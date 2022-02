Edilizia: Fenu (M5s) su superbonus, serve controllare imprese non qualificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina ad 'Agorà' il presidente dell’Ance, Gabriele Buia, ha posto l’accento sui veri problemi legati ai bonus edilizi evidenziando che per il superbonus, a differenza degli altri bonus, che non hanno mai avuto regole, esistono paletti ben precisi. Per approcciare alla cessione del credito, infatti, le imprese devono fare 70 passaggi diversi e il superbonus ha avuto dei prezziari fin dall’inizio. Buia ha quindi spiegato che i problemi si trovano sugli altri bonus ed eventualmente nel cantiere a monte. Quindi nulla hanno a che fare con la successiva cessione dei crediti". Lo afferma in una nota il senatore e capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze a palazzo Madama, Emiliano Fenu. "Le frodi infatti passano per imprese improvvisate - continua il parlamentare in una nota -. Ben oltre 11.000 imprese che si sono iscritte alle camere di commercio negli ultimi sei mesi con codice Ateco costruzioni senza neanche un dipendente e soprattutto senza soggetti con pregresse esperienze nel settore edile. Ecco, allora, anziché attaccare una misura che ha fatto solo bene alla nostra economia, che ha rappresentato un vero e proprio volano, bisogna intervenire sui controlli delle imprese, che devono essere qualificate. Ance si costituirà parte civile contro le frodi, il M5s continuerà a lottare per difendere una misura come il superbonus e, al contempo, insisteremo sulla necessità che si facciano controlli serrati". (segue) (Com)