Edilizia: Fenu (M5s) su superbonus, serve controllare imprese non qualificate (2)

- Fenu aggiunge: "Non si può danneggiare un settore per pochi che cercano furbescamente di fare truffe, peraltro su altri bonus, come ad esempio il bonus facciate. Chi froda il fisco va scovato e sanzionato. Le imprese che lavorano e i cittadini normali vanno invece aiutati. Forse è quest'ultimo l'aspetto che infastidisce alcune élite. Infine, sarebbe interessante capire anche a quanto ammonta l'evasione emersa grazie al superbonus. Perché ricordiamoci che si tratta di importi fatturati". (Com)