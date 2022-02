Milano: Scurati (Lega), rave party ad Assago, da ministro Lamorgese gestione della sicurezza imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo alle solite, il numero di rave party abusivi salta ancora alle cronache, questa volta ad Assago. Musica alta, centinaia di persone assiepate in un capannone abbandonato per ore in spregio a tutte le norme anti-Covid". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Silvia Scurati. “Come sempre - sottolinea – si confermano l'inerzia e il disinteresse dimostrati dal ministro Lamorgese nel prevenire queste pericolose situazioni. Possibile che, ancora una volta, nessuno sapesse di quanto stava per accadere considerata l'ingente mobilitazione di giovani e mezzi? Il tutto lasciando totalmente in balìa del degrado le amministrazioni comunali che possono solo assistere con sgomento dinanzi a queste scene, impossibilitati con le poche forze dell'ordine a disposizione a intervenire in breve tempo". "La mia totale solidarietà va all'amministrazione e ai cittadini di Assago - conclude Scurati -, costretti a subire una situazione inaccettabile che dimostra l'imbarazzante gestione della sicurezza e dell'ordine pubblico da parte del pessimo ministro Lamorgese". "Stima assoluta per la modalità di intervento che stanno seguendo le forze dell'ordine in modo da consentire il deflusso regolare e l'identificazione di tutte le persone presenti” afferma in una nota Marco La Rosa, assessore alla Sicurezza di Assago “Questi eventi abusivi vanno fermati a monte e non quando sono ormai iniziati, la segnalazione del passaggio di centinaia di persone e mezzi in tutta la zona non può passare inosservata". (Com)