Israele: scandalo spyware Pegasus, procura nega spionaggio contro ex premier Netanyahu

- I pubblici ministeri di Israeòe non hanno riscontrato finora alcun segno di spionaggio telefonico illegale nelle indagini della polizia nei confronti dell'ex primo ministro, Benjamin Netanyahu, nell’ambito del cosiddetto “caso 4000”, uno dei tre processi a carico del politico. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Times of Israel”, l'accusa ha presentato alla corte i risultati provvisori di un'indagine sulla questione guidata dal vice procuratore generale Amit Marari, insieme a ex funzionari dello Shin Bet e del Mossad. Gli inquirenti hanno chiesto ai giudici altri tre giorni per completare la loro indagine. In precedenza, la difesa aveva chiesto di rinviare il processo per il presunto uso da parte della polizia israeliana dello spyware Pegasus del gruppo Nso per hackerare i telefoni di un'ampia gamma di personaggi pubblici, inclusi colleghi e familiari di Netanyahu, nonché diverse persone attualmente coinvolte nel processo per presunta corruzione, senza alcun controllo o approvazione giudiziaria. (segue) (Res)