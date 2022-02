Israele: scandalo spyware Pegasus, procura nega spionaggio contro ex premier Netanyahu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le indiscrezioni riportate dai media israeliani, la polizia avrebbe violato i telefoni, tra gli altri, dell'ex Ceo del sito informativo "Walla", Ilan Yeshua; degli ex direttori generali del ministero delle Comunicazioni Shlomo Filber e Avi Berger; Iris Elovitch, moglie di Shaul Elovitch, l'ex azionista di controllo di Bezeq, entrambi imputati nel "caso 4000"; gli ex Ceo di Bezeq Dudu Mizrachi e Stella Hendler; l'ex caporedattore di "Walla" Aviram Elad e altri giornalisti di "Walla". Nel cosiddetto "caso 4000", uno dei tre casi in cui l'ex primo ministro è sotto processo, si presume che Netanyahu abbia avanzato decisioni normative come ministro delle Comunicazioni e primo ministro che hanno immensamente giovato a Elovitch, in cambio del controllo editoriale sul sito di notizie "Walla". Netanyahu nega le accuse contro di lui. (Res)