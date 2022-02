Milano: servizi straordinari di controllo dei carabinieri tra zone della movida e Rozzano, tre persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, a partire dal 9 febbraio, i carabinieri del Comando provinciale di Milano, con il supporto di personale del Terzo reggimento Lombardia, oltre a rinforzi provenienti da fuori Regione, hanno svolto numerosi servizi di controllo straordinario del territorio nelle principali zone della movida milanese e nel territorio del Comune di Rozzano. Nel pomeriggio di mercoledì scorso, nelle zone di via Padova e Stazione Centrale, i militari delle Compagnie Milano Porta Monforte e Milano Duomo hanno identificato e sottoposto a controllo 215 persone, di cui 19 minori, e 51 veicoli. Sono inoltre stati segnalati alla Prefettura di Milano due cittadini extracomunitari, in quanto trovati in possesso di piccole quantità di hashish e denunciato in stato di libertà per detenzione illecita di stupefacenti un italiano di 31 anni, con precedenti per reati specifici e guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché, fermato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 8 grammi di hashish. La mattina successiva, in piazza Duca d’Aosta e nelle vie limitrofe, i militari della Compagnia Milano Duomo hanno controllato complessivamente 62 persone, 32 autovetture e 2 motocicli. Nel corso del servizio hanno inoltre arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino gambiano di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, che, in evidente stato di alterazione psico-fisica e senza apparente motivo, mentre si trovava in piazza Duca d’Aosta angolo piazza IV Novembre, ha aggredito due riders della società “Glovo” per poi scagliarsi contro due guardie particolari giurate e due militari dell’esercito intervenuti per sedare la lite e infine anche contro i militari dell’Arma che sono però riusciti a bloccarlo. (segue) (Com)