Milano: servizi straordinari di controllo dei carabinieri tra zone della movida e Rozzano, tre persone arrestate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito dello stesso servizio è stato inoltre deferito in stato di libertà per reingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale, un 25enne tunisino sorpreso a disturbare i passanti e risultato sprovvisto di documenti e di regolare permesso di soggiorno. Nel pomeriggio dello stesso giorno, nel quartiere City Life, i militari della Compagnia Milano Porta Magenta hanno arrestato per furto con destrezza un cittadino romeno di 21 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, notato e bloccato dagli operanti mentre asportava il portafogli e altri effetti personali dallo zaino di una passante. Nel corso del medesimo servizio sono stati deferiti in stato di libertà un 25enne egiziano trovato in possesso di un coltello a serramanico e un connazionale di 27 anni irregolare sul territorio nazionale. Al termine del servizio, 49 erano le persone controllate e 26 i veicoli. Nel corso del pomeriggio dell’11 febbraio il servizio si è svolto in piazza Mercanti e vie limitrofe, dove i carabinieri della Compagnia Milano Duomo hanno denunciato in stato di libertà un egiziano classe di 22 anni che si è rifiutato di esibire un documento d’identità o il permesso di soggiorno. Durante il servizio sono poi state controllate ed identificate 77 persone. In serata, poi, i controlli effettuati dai carabinieri delle Compagnie Milano Duomo, Milano Porta Monforte e Milano Porta Magenta con il supporto di personale del nucleo cinofili, spostatisi in via Lecco e dintorni, hanno portato a identificare complessivamente 134 persone e 36 veicoli, e a segnalare alla Prefettura di Milano un cittadino cubano classe di 19 anni trovato con un grammo di hashish. (segue) (Com)