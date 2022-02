Milano: servizi straordinari di controllo dei carabinieri tra zone della movida e Rozzano, tre persone arrestate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nella stessa serata, analoghi controlli sono stati effettuati a Rozzano, nel quartiere Quinto de’ Stampi e nella zona di piazza Foglia e vie limitrofe dal personale della Compagnia di Corsico che ha identificato complessivamente 66 persone, controllato 20 autoveicoli e tre esercizi commerciali, ritrovo abituale di pregiudicati. Nel corso della serata è stato identificato e arrestato un italiano di 35 anni residente a Rozzano, nullafacente, pregiudicato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso 9 febbraio, dalla Corte d'Appello di Milano, per aver più volte violato la misura del divieto di avvicinamento, e denunciato in stato di libertà un 45enne romeno trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Due cittadini marocchini, di 30 e 27 anni entrambi pregiudicati, e un italiano 17enne, sono inoltre stati segnalati alla Prefettura di Milano per la violazione dell’art. 75 d.p.r. 309/90 e sono stati sequestrati a carico di ignoti 10 gr. di hashish. Nella mattinata di ieri, nella zona di piazza Mercanti e vie limitrofe, i militari della Compagnia Duomo hanno denunciato in stato di libertà per “ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale” quattro cittadini marocchini, di età compresa tra i 22 e i 32 anni, in quanto privi di documenti di identità o permesso di soggiorno attestante la regolare permanenza sul territorio nazionale. Nel corso del servizio sono state controllate ed identificate 92 persone e 17 veicoli. Nella notte tra sabato e domenica, nella zona della movida di via Montegrappa e vie limitrofe, i militari della Compagnia Milano Duomo hanno denunciato in stato di libertà per rissa cinque giovani, tra cui una minorenne di 17 anni, tre ragazze tra i 18 e i 22 anni ed un 18enne, tutti italiani. (segue) (Com)