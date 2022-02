Roma: controlli su movida violenta, sei locali multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono serrati a Roma i controlli interforze nel fine settimana per verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale s contrasto della movida violenta. Le attività pianificate dalla Questura di Roma hanno permesso di sottoporre a controllo 224 persone, un veicolo e sette locali, di cui sei sanzionati amministrativamente. Per due locali è stata disposta la chiusura temporanea di tre giorni per violazioni della normativa anti Covid e vendita di alcolici fuori orario; a entrambi è stata contestata la sanzione di 400 euro per mancata indicazione della capienza massima di persone negli spazi. Sono quattro, invece, gli esercizi sanzionati per violazioni tributarie e fiscali: in particolare due negozi di vicinato e un bar sono stati multati per mancanza di esposizione dei prezzi dei prodotti destinati alla vendita con una multa di 4.500 euro per i primi due e 7.500 euro per il bar. Un altro bar è stato invece sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a persona minore degli anni 18, con una multa pari a mille euro. La chiusura dei minimarket è stata assicurata alle 22:00 come da ordinanza vigente e la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 23:00 è stata contrastata. Alle 2:30 personale dell'Ama ha pulito le strade con i mezzi dotati di getto d'acqua a pressione.(Rer)