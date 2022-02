Brasile-Russia: Bolsonaro conferma incontro con Putin nel pieno delle polemiche su caso Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pur nel pieno delle tensioni legate alla pressione militare russa sui confini dell'Ucraina, il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato la partenza per Mosca, occasione per un bilaterale con Vladimir Putin. "Sono stato invitato dal presidente Putin", ha detto Bolsonaro ricordando, nel corso di una diretta sulle reti sociali, che "il Brasile dipende dai fertilizzanti prodotti in Russia e Belorussia. Andremo con un gruppo di ministri anche per discutere di altri temo che interessano il nostro Paese, come energia, difesa e agricoltura. Il viaggio si produce dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito del rischio "concreto" che Mosca possa decidere "in qualsiasi momento" di invadere l'Ucraina, motivo del ritiro di diverse delegazioni diplomatiche da Kiev. Secondo alcune ricostruzioni della stampa brasiliana, lo stesso Gabinetto della sicurezza istituzionale (Gsi) agli ordini dell'ex generale Augusto Heleno avrebbe sconsigliato il viaggio. Pur caldeggiando un coordinamento con il ministero della Difesa, funzionari vicini al presidente avrebbero secondo la testata "Estadao" confermato che solo l'ipotesi di un'improvvisa scalata militare potrebbe annullare il volo. (segue) (Brb)