Brasile-Russia: Bolsonaro conferma incontro con Putin nel pieno delle polemiche su caso Ucraina (2)

- "La gente chiede a Dio che regni la pace nel mondo per il bene di tutti", ha detto il presidente rispetto all'ipotesi di un conflitto. Al contrario di altri governi, quello del Brasile non ha disposto particolari misure per i connazionali in Ucraina. "L'ambasciata del Brasile a Kiev ribadisce che i cittadini devono mantenersi sempre in allerta e tenersi aggiornati attraverso fonti locali e internazionali affidabili. Al tempo stesso non ci sono raccomandazioni di sicurezza contraria alla permanenza in Ucraina", si legge in una nota. La delegazione "continua a seguire la situazione in Ucraina, in permanente contatto con Itamaraty (il ministero degli Esteri) e a stretto contatto con le autorità ucraine e con la comunità diplomatica locale, composta da rappresentazioni di 80 paesi, oltre a diverse organizzazioni internazionali". (segue) (Brb)