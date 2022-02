Brasile-Russia: Bolsonaro conferma incontro con Putin nel pieno delle polemiche su caso Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenda della visita, dalla possibile cooperazione militare al valore strategico della presenza di Bolsonaro al Cremlino, è stata oggetto di una recente intervista che il vicepresidente del Brasile, Hamilton Mourao, ha concesso a "Valor Economico". Il numero due di Planalto ha escluso che la missione, organizzata nel pieno delle tensioni tra Russia e Occidente sul dossier Ucraina, possa cambiare qualcosa nei rapporti con gli Stati Uniti. Un dubbio che i media brasiliani avevano alimentato parlando di pressioni giunte direttamente dal Dipartimento di Stato. "Gli Stati Uniti possono esercitare il loro potere di dissuasione, è sempre stato così", ha detto Mourao. "Non so quale sia stato il tenore della conversazione tra Antony Blinken e Carlos Franca, ma è tutto nella normalità. Il viaggio", ha sottolineato, "non creerà nessun tipo di problema". (segue) (Brb)