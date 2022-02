Brasile-Russia: Bolsonaro conferma incontro con Putin nel pieno delle polemiche su caso Ucraina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mourao ammette che il passaggio a Mosca di Bolsonaro, tradizionale alleato Usa, potrà essere "esibito" da Putin come prova che non è isolato. Ma sul caso Ucraina, ha spiegato, "tutti hanno ragione. Putin preme perché l'Ucraina non aderisca alla Nato, perché fa parte della linea rossa che va dal Mar Baltico ai Carpazi, una zona che funge da zona cuscinetto nei confronti dell'Europa. Se facessimo un'analisi, dalle guerre napoleoniche in avanti, la Russia è stata invasa ogni 33 anni, e questo è nella memoria del popolo", ha sottolineato il vicepresidente. "La Russia originale del XII e XIII secolo è a Kiev, in Ucraina. Ed è per la pressione dei mongoli che si è trasferita a Mosca". Il vicepresidente non intende prendere posizione su un problema "di interesse nazionale russo", ma avverte della necessità di trovare una "soluzione che preservi la sovranità dell'Ucraina rispetto a una regione legata storicamente ed economicamente alla Russia". (segue) (Brb)